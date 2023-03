Le film de super-héros "Ant-Man et la Guêpe: Quantumania" s'est maintenu en tête du box-office aux Etats-Unis et au Canada, un ours meurtrier et cocaïnomane se glissant second, selon les chiffres provisoires dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Après un premier week-end de très grand succès (118 millions de dollars de recettes) dans les salles obscures, le troisième volet de la saga Marvel se maintient encore en tête de gondole.

Le long-métrage avec l'acteur Paul Rudd dans le rôle de l'homme-fourmi aux côtés de l'actrice Evangeline Lilly accumule, sur les trois derniers jours, plus de 32 millions de dollars.

En seconde position avec 23 millions de dollars de recettes, la nouvelle comédie noire des studios Universal, "Crazy Bear".

"Jesus revolution", 3e, est également tiré d'une histoire vraie: celle d'un homme barbu aux cheveux long, issu de la Californie hippie du début des années 1970, chrétien, qui bouscule une église plus traditionnelle et rameute autour de lui des centaines de jeunes baignant dans une contre-culture aux accents mystiques.

Le film d e Jon Erwin et Brent McCorkle a amassé 15 millions de dollars pour son premier week-end dans les salles.

Vient ensuite en quatrième place "Avatar 2: la voie de l'eau" avec 4,7 millions de dollars de recettes pour sa 11e semaine dans les salles.

"Le Chat Potté 2: la dernière quête", un film pour enfants tiré de l'univers de la saga "Shrek", arrive cinquième avec 4,1 millions de dollars.