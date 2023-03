Le parti du Front de libération nationale (FLN) a honoré, mercredi à Alger, plusieurs hommes de lettres (romanciers, poètes, critiques littéraires, dramaturges, historiens et journalistes) en reconnaissance de leurs efforts pour l'enrichissement de la culture nationale et la préservation de l'identité nationale.

Lors de cette rencontre organisée au siège du FLN, en présence du secrétaire général du parti, Abou El Fadhl Baâdji et de ses cadres, plusieurs figures ont été honorées à l'instar de l'écrivaine et ancienne ministre Zhour Ounissi, l'écrivain et moudjahid Mohamed Seghir Belaalam, l'écrivain et ancien ministre Mahieddine Amimour et le poète Slimane Djouadi.

Ont été distingués également l'ancien président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Larbi Ould Khelifa, le nouvelliste Mustapha Fassi, l'ancien ministre Boudjemaa Hichour, le poète et romancier Belkacem Khemar, le critique littéraire Ameur Makhlouf, l'historien et moudjahid Larbi Zebiri et d'autres hommes de lettres.

Dans une déclaration à l'occasion, le SG du FLN a indiqué que "la distinction de ces sommités intellectuelles et culturelles se veut une initiative symbolique et vient en reconnaissance de leurs apports exceptionnels pour enrichir la culture nationale et éclairer la scène culturelle et la société avec des positions nationales engagées".

"La culture constitue l'un des éléments de la puissance de l'Etat et il s'agit là du pari de l'Algérie aujourd'hui sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui s'est lancée dans la bataille de développement et d'édification et où la culture, également appelée soft power, aura une place privilégiée", a affirmé M. Baâdji qui a annoncé l'organisation d'autres distinctions périodiques pour tous les hommes de lettres algériens à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que des colloques.

Les figures honorées ont, pour leur part, salué ce geste symbolique tout en mettant en exergue l'importance de la culture, la créativité et le patrimoine culturel national pour préserver l'identité nationale.