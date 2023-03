Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi à Alger, la Sous-secrétaire d'Etat américaine au contrôle des armements et à la sécurité internationale, Mme Bonnie Denise Jenkins.

La rencontre s'est déroulée au siège de la Présidence de la République, en présence du Directeur de cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf, et du Conseiller auprès du président de la République chargé des affaires en lien avec la défense et la sécurité, Boumediene Benattou, du côté algérien, et de l'ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Mme Elizabeth Moore Aubin, du côté américain.