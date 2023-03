L’insuffisance surrénalienne chez l’enfant, une pathologie rare, demeure "trop souvent ignorée", ont souligné des spécialistes participants à la 7ème journée du groupe d’endocrino-pédiatrie de la Société de pédiatrie de l’ouest, tenue vendredi à Oran.

Dans sa communication intitulée "l’insuffisance surrénale trop souvent ignorée", le Pr Asmahane Ladjouz, spécialiste en endocrinologie pédiatrique au CHU de Bab El Oued (Alger), a indiqué que son service a suivi, entre 2007 et 2017, quelque 300 patients de différentes régions du pays, ce qui indique, selon elle, que cette pathologie n’est pas aussi rare qu’on peut le croire. Elle a invité les spécialistes participant à cette journée à envisager une éventuelle insuffisance surrénalienne lorsqu’ils observent certains symptômes qui diffèrent selon l’âge de l’enfant. "Chez un nouveau-né, ces symptômes se caractérisent surtout par des hypoglycémies et des déshydratations, alors que chez l’enfant, les signes risquent d’être moins spécifiques, avec de la fatigue, un noircissement de la peau (une mélanodermie), notamment dans certaines zones comme les plis, les mamelons, les gencives et les parties génitales", a-t-elle expliqué. S’agissant de la prise en charge, elle expliqué que beaucoup de pédiatres se sont spécialisés dans l’endocrinologie pédiatrique à travers le pays au cours des dernières années.

Elle a rappelé l’existence de centres de références dans différentes régions du pays, à Alger, Constantine, Oran, etc. Pour sa part, la chef de service d’endocrinologie à l’hôpital pédiatrique de Haï El Manzah à Oran, a affirmé que son service a enregistré plusieurs cas d’insuffisance surrénalienne ces dernières années.

Quelque 150 participants ont pris part à cette rencontre scientifique avec un riche programme de conférences animées par des spécialistes de renom sur différentes thématique comme "physiologie et exploration de la fonction rénale", "l’hypercorticisme de l’enfant: diagnostique et prise en charge", "prise en charge du déficit en hormones de croissance".

Des ateliers sur "le syndrome de Cushing", "hormone de croissance et insuffisance rénale chronique", "diabète de l’enfant, cas cliniques", "RSP (retard staturo-pondéral): quand l’évoquer, comment l’explorer" ont été également prévus par les organisateurs.