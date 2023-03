Plus de 150 entreprises, dont une vingtaine africaine, prendront part à la 3ème édition du Salon international des technologies de l'information et de la communication "ICT Maghreb 2023" prévu du 14 au 16 mars prochains au Palais de la culture "Moufdi Zakaria", à Alger, où un grand espace est consacré à l'Afrique.

Cet évènement sera l'occasion pour les 150 exposants de présenter leurs dernières innovations en matière de technologie de l'information et de la communication, a-t-on appris auprès de MM Communication, initiatrice du salon.

Cette manifestation prévoit notamment une multitude de nouveautés parmi lesquelles le "ICT Africa", un pavillon qui abritera des exposants de 22 pays africains.

"Ce sera une ouverture formidable aux partenaires et aux participants de l'ICT Maghreb pour nouer des relations d'affaires et de partenariats avec les entreprises et startups africaines", a-t-on indiqué auprès des organisateurs.

L'autre nouveauté est le "ICT Healthcare", portant sur les avancées technologiques dans le domaine de la santé, met en avant des technologies de pointe telles que la télémédecine, la télésurveillance, la téléradiologie et les appareils connectés, pour une prise en charge améliorée des patients et un suivi plus efficace.

Selon les organisateurs, le baromètre national de la santé sera communiqué par la même occasion, proposant une vue d'ensemble des tendances actuelles dans le domaine de la santé en Afrique et des défis à relever pour améliorer la qualité des soins.

Considéré comme une "véritable vitrine technologique", le ICT Maghreb consacre, également, un espace "Démonstration et expérimentation", offrant l'opportunité de découvrir les dernières tendances du marché et les solutions numériques et digitales les plus récentes. L'évènement verra aussi l'organisation d'un concours intitulé "JunctionX Algiers" qui met en relation, à travers les moyens technologiques, des entreprises et des jeunes talents innovateurs, porteurs d'idées, pour les mettre en pratique.

"ICT Maghreb s'est associé à ce concours, inspiré d'une compétition finlandaise, qui permet de donner plus de visibilité aux jeunes talents innovants.

Il s'agit de trouver des solutions techniques à des problématiques industrielles ou sociales", a-t-on expliqué.

Le salon, qui prévoit d'accueillir "plus de 10.000 visiteurs" professionnels et étudiants, ambitionne d'être un espace d'échanges entre les acteurs des TIC, regroupant des opérateurs des télécoms, fournisseurs de services Internet et de matériel informatique, intégrateurs, éditeurs de logiciels, équipementiers, institutions financières et organisations gouvernementales.

A cet égard, des espaces "B2B", "Ressource humaine" et "Formation" ont été réservés aux visiteurs de ce salon d'une surface de 2500m².

Plusieurs conférences-débats seront organisées en marge de ce salon sur des thèmes traitant des défis de la numérisation en Afrique, de la coopération africaine en matière de startups et de l'entrepreunariat et le financement des startups en Afrique.

D'autres thèmes sont également à l'ordre du jour de cet évènement. Il s'agit entre autres de panels traitant de la digitalisation et mutation du secteur des finances, du dinar numérique, de la cybersécurité et de l'agritech.