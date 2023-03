Pour la deuxième année consécutive, l'aéroport international SSR de Maurice a été élu, par le Conseil international des aéroports (CIA), meilleur aéroport d'Afrique dans la catégorie des aéroports accueillant deux à cinq millions de passagers par an, selon un communiqué publié lundi par Airports of Mauritius Limited (AML) et Airport Terminal Operations Ltd (ATOL).

Le classement mondial ASQ 2022 (Airport Service Quality) du CIA mesure le niveau des prestations des aéroports opérant au niveau mondial. Plus d'une trentaine d'éléments de service sont ainsi évalués et notés par les passagers à travers des questionnaires durant toute une année.

Pour le groupe Airport Holdings Limited (AHL), détenu par l'Etat mauricien et la Banque de Maurice, ce classement est une grande source de fierté, non seulement pour l'aéroport international SSR et ATOL, mais également pour l'ensemble du pays. "Après la pandémie, les équipes d'AML et d'ATOL ont redoublé d'efforts pour permettre le redécollage des secteurs du voyage et du tourisme, éléments essentiels à la croissance de l'économie nationale", a déclaré AHL.

Afin de maint enir le cap, le groupe AHL, par le biais d'AML et d'ATOL, "compte désormais renforcer la coopération avec les autres partenaires des secteurs du voyage et du tourisme mauriciens, afin de favoriser l'innovation et de développer de nouveaux services qui enrichiront davantage l'offre aux passagers. Une stratégie qui vise à consolider le bon positionnement de l'île Maurice aussi bien pour les voyages d'affaires que pour les loisirs".