Au moins onze personnes, dont des soldats et des supplétifs, ont été tuées samedi dans une embuscade contre une unité mixte de l'armée burkinabè dans le nord-ouest du Burkina Faso, a-t-on indiqué lundi de sources sécuritaires locales.

"Des inconnus armés ont attaqué samedi une unité mixte de l'armée burkinabè dans le village de Zaba, dans la province du Nayala de la région de la Boucle du Mouhoun, faisant onze morts", a indiqué une source sécuritaire locale. L'attaque a également fait plusieurs blessés dans les rangs de l'armée et de ses supplétifs civils, selon la même source, qui a précisé qu'une vingtaine de terroristes avaient été tués dans la riposte.

Des dizaines de terroristes dont des "leaders" ont été neutralisés dimanche dans des "frappes de haute précision" dans les régions de l'Est et du Centre-Nord du Burkina Faso, avait rapporté l'Agence d'information du Burkina (AIB). Le Burkina Faso reste en proie à l'insécurité depuis 2015 qui a coûté la vie à de nombreuses personnes et fait des milliers de déplacés.