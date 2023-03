Les travaux d’équipement et de restauration du théâtre régional Mahmoud-Triki de Guelma, un bâtiment qui date de la fin du 19e siècle, ont été lancés au début de cette semaine, a indiqué lundi, le directeur de la culture et des arts de la wilaya.

Dans une déclaration à l’APS, M. Boudjemaa Benamirouche a souligné que l’entreprise désignée pour la réalisation des travaux a ouvert le chantier de restauration du bâtiment qui date de 1880, le délai des travaux a été fixé à 15 mois.

Le directeur de la culture et des arts a estimé que la restauration concernera le bâtiment dans son ensemble, précisant que l’édifice a été porté dans l’inventaire des biens culturels, en vue de son classement en tant que patrimoine national et que l’entreprise en charge de la restauration est spécialisée dans les édifices historiques et les monuments, et a réalisé des travaux similaires à travers le pays.

Le même responsable a ajouté que les travaux porteront sur les façades extérieures ainsi que dans l’intérieur du bâtiment et la scène, les décorations originales seront respectées, rappelant qu'il s’agit du style baroque qui était en vogue en Europe de l’Ouest et en Amérique Latine entre le 16ème et le 18ème siècle.

M. Benamirouche a indiqué que les travaux de restauration étaient gelés, le projet qui date de 2017 a été relancé en 2022.