Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a affirmé, lundi à Alger, que la préservation de la mémoire nationale et sa transmission aux jeunes générations était une "priorité".

Présentant un exposé sur "l'importance de la préservation de la mémoire nationale et sa transmission aux jeunes générations" devant la commission de la défense nationale à l'Assemblée populaire nationale (APN), le ministre a précisé que le secteur des Moudjahidine avait "placé la préservation de la mémoire nationale au centre de ses priorités en vue de perpétuer les valeurs et les idéaux de la Révolution du 1er novembre 1954", soulignant que "la préservation de la mémoire nationale et la transmission du message historique sont consacrées constitutionnellement, et ce, à travers le respect des symboles de la Révolution, de la mémoire des chouhada et de la dignité de leurs ayants-droit et des moudjahidine et la promotion de l'écriture de l'histoire de la Nation et de son enseignement aux jeunes générations".

M.Rebiga a, dans ce cadre, fait savoir que son ministère "soutient les contributions sérieuses à l'écriture de l'histoire de notre glorieuse Révolution, eu égard à son rôle dans la construction et le renforcement du système des valeurs, le façonnement de la personnalité et l'approfondissement de l'identité nationale".

"Il est du devoir des institutions étatiques d'œuvrer à la promotion de l'écriture de l'histoire et à son enseignement aux jeunes générations", a insisté le ministre.

Evoquant la stratégie élaborée par le ministère des Moudjahidines au titre de la préservation de la mémoire nationale et de sa transmission aux jeunes générations, M. Rebiga a souligné l'importance de la modernisation des Musées du moudjahid en accord avec les évolutions en cours et les centres d'intérêt des jeunes, notamment par le recours aux supports électroniques et aux technologies modernes.

En matière de promotion des études et recherches en histoire, le ministre a indiqué que le secteur, à travers Centre national d'études et de recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er novembre 1954, se charge de l'impression du livre d'histoire, des mémoires des moudjahidine et des œuvres scientifiques propres aux chercheurs et aux étudiants, en sus de l'organisation des forums et conférences d'histoire, de l'enregistrement des témoignages vivants, dont le nombre s'élève à 39.487 témoignages et de la célébration des différentes occasions historiques et des évènements liés à la résistance populaire, au mouvement national et à la Révolution du 1e Novembre.

Dans le même contexte, M. Rebiga a indiqué que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune " se soucie toujours de rappeler le devoir de préserver la mémoire nationale et lui octroyer ce qu'elle mérite comme intérêt et attention, tout en lui accordant une place particulière pour les occasions nationales".

Affirmant que le programme de la mémoire nationale " est un processus de longe haleine et non liée à un anniversaire donné ou à une occasion nationale", le ministre a indiqué que la préservation de la mémoire et l'écriture de l'histoire "relèvent de la responsabilité de tous", en vue d'édifier la conscience nationale, à même de garantir notre dimension historique et nos objectifs stratégiques".