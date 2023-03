Le triclosan, déjà accusé d'aggraver l'antibiorésistance et de bouleverser le microbiote intestinal, favoriserait aussi le développement de l'ostéoporose chez la femme.

Le triclosan est un agent chimique aux propriétés antifongiques et antibactériennes, notamment présent dans certains produits d'hygiène comme les dentifrices, des savons ou encore des déodorants.

Déjà pointé du doigt pour de nombreux effets indésirables sur la santé (le triclosan aggraverait l'antibiorésistance, perturberait la croissance du fœtus masculin pendant la grossesse, bouleverserait l'équilibre du microbiote intestinal, voire augmenterait les risques de développer un cancer du foie), le triclosan favoriserait également la fragilité osseuse, selon une nouvelle étude conduite par des chercheurs du Hangzhou Medical College School of Public Health (en Chine).

FRACTURES OSSEUSES ET OSTÉOPOROSE

Les chercheurs, qui ont travaillé avec un groupe de 1848 participantes américaines âgées de plus de 20 ans, pendant 5 ans, ont découvert que les femmes qui présentaient des taux de triclosan anormalement élevés dans leurs urines avaient plus de risques que les autres de subir des fractures osseuses. Elles étaient également plus susceptibles de développer une ostéoporose au cours de leur vie.

39 % des Françaises âgées de 65 ans et plus sont concernées par l'ostéoporose, une maladie du squelette qui se caractérise par une fragilité osseuse et des fractures fréquentes. Cette pathologie est d'ailleurs à l'origine de 400 000 fractures chaque année en France, principalement au niveau de la hanche, des vertèbres et du poignet.