En 2004, la loi de Santé publique prévoyait de réduire de 10 % la fréquence des fractures du col du fémur dues à l’ostéoporose. Pari gagné ! On pourrait faire encore mieux en traitant toutes les femmes qui en ont besoin. Et vous, êtes-vous concernée ?

Ostéoporose: quels sont les examens les plus utiles ?

La densitométrie, examen radiologique calculant la densité minérale osseuse (DMO), a révolutionné le diagnostic de l’ostéoporose. Mais elle n’est pas toujours suffisante. Certaines femmes ont une densité osseuse correcte, mais des fractures surviennent pourtant.

L’examen doit donc être interprété en fonction des facteurs de risque. Une densité faible est en revanche très parlante. La solution en cas de doute ? Utiliser le Frax, un questionnaire proposé par l’OMS (Organisation mondiale de la santé). Il tient compte des traitements suivis, des antécédents familiaux, de l’hygiène de vie, de la taille, du poids… Grâce à ce questionnaire, disponible sur Internet, il est aujourd’hui possible d’évaluer votre risque de fracture.

Ostéoporose: quand faut-il prendre un traitement ?

En cas de fracture sans traumatisme important chez une femme ménopausée. Chez les plus de 50 ans, c’est un signe de fragilité osseuse. Or, déplorent les spécialistes, quand une femme se casse un os, le diagnostic d’ostéoporose n’est évoqué que dans moins de la moitié des cas, et une densitométrie n’est réalisée que chez moins de 30 % des patientes. Chez celles qui n’ont pas eu de fracture, la décision de traiter dépend de la densité osseuse, éventuellement des réponses au questionnaire Frax.

Ostéoporose: les médicaments sont-ils toujours bien supportés ?

Les médecins prescrivent surtout des biphosphonates. Pour être efficaces, ces médicaments doivent être pris pendant plusieurs années. Ils sont généralement bien supportés. L’ostéonécrose de la mâchoire, effet secondaire le plus connu, est rarissime, sauf chez les patients atteints de cancer des os.

Globalement, ces médicaments comportent peu de risques. Il existe de toute façon une large palette de traitements que le médecin adaptera à votre cas.

Ostéoporose : y a-t-il autre chose à faire ?

Il faut préserver votre capital osseux par tous les moyens : alimentation équilibrée (riche en végétaux, produits laitiers, poissons gras…), activité physique (de préférence un sport à impulsions, comme le running).

Plus une exposition régulière au soleil, indispensable à la production de vitamine D par l’organisme, dont il est utile de vérifier le taux après 50 ans. S’il est inférieur à 30 ng/l, une supplémentation est nécessaire. Il existe des traitements quotidiens, bimensuels ou mensuels, au choix. La vitamine D peut aussi être couplée avec du calcium.