La Chine envisage de porter le nombre de ses stations 5G à 2,9 millions vers la fin de 2023, a indiqué dimanche le ministre chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information, Jin Zhuanglong.

Le pays entend construire environ 600,000 nouvelles stations cette année et élargir la couverture des services 5G dans les zones rurales et les parcs industriels, a indiqué M. Jin lors d’une conférence de presse en marge des réunions annuelles de l’Assemblée nationale populaire (APN) et de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), qui se tiennent actuellement à Pékin.

La Chine compte actuellement 2,34 millions de stations de base de la 5G et le nombre des utilisateurs des téléphones mobiles a dépassé 575 millions, selon le ministre.

Il a relevé que les technologies 5G sont largement appliquées dans l’économie, en particulier dans les secteurs des mines, de l’énergie et de l’aéronautique.

Les efforts seront intensifiés pour promouvoir l'application industrielle de la 5G, en particulier dans la fabrication, avec des plans pour construire plus de 10.000 usines 5G au cours de la période du 14e plan quinquennal (2021-2025).

Le responsable a, d’autre part, fait savoir que la recherche et le développement de la 6G seront également accélérés, en s'appuyant sur les avantages du très grand marché et du système industriel à part entière de la Chine.