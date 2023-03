Le bédéiste et dessinateur algérien, Nadjib Berber, qui a travaillé comme caricaturiste pour de nombreux titres de la presse algérienne et étrangère, est décédé samedi à l'âge de 71 ans aux Etats-Unis, où il est installé depuis trente ans, a annoncé son entourage.

Natif de Tlemcen en 1952, Nadjib Berber, alias "Nad", a participé à de nombreux événements de comics aux Etats-Unis et festivals notamment en Algérie où il a pris part au Festival international de la bande dessinée d'Alger (Fibda).

Dessinateur de presse, il a travaillé pendant des années comme caricaturiste pour plusieurs titres de la presse algérienne notamment "Révolution africaine" et "El Djoumhouria" ainsi que la revue tunisienne pour enfants "Kaws kouzah" (Arc-en-ciel).

En 1992, il s'installe aux Etats-Unis où il conçoit des affiches, dépliants et autres publications destinées aux étudiants.

En plus des caricatures satiriques, Nadjib Berber est aussi l'auteur de deux albums de BD et de cartes postales humoristiques.

Il s'est associé également à la réalisation d'un roman graphique.

Avec des bédéistes algériens, il était un des initiateurs d'un projet de création d'un syndicat des professionnels de la bande dessinée.