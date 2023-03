L’exposition nationale itinérante des Arts plastique, placée sous le slogan "soixante ans de créativité plastique algérienne", a fait escale dimanche à la maison de la culture "Abi Ras Ennaciri" de Mascara.

Cette manifestation, organisée à l'initiative de l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) en coordination avec le ministère de la Culture et des Arts, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance, comprend l'exposition de plus de 60 peintures à l'huile réalisées par des artistes plasticiens de différentes wilayas du pays.

Ces œuvres, exposées durant une dizaine de jours, comprennent des portraits de personnalités nationales et historiques dont les deux martyrs Larbi Ben M'hidi et Mustapha Benboulaïd, et l'Emir Abdelkader, ainsi que des peintures mettant en valeur le riche patrimoine culturel de chaque wilaya et les coutumes et traditions des différentes régions du pays.

La première journée de cette manifestation culturelle a connu une affluence remarquable de visiteurs intéressés par les arts plastiques, ainsi que des adhérents d’ateliers d'arts plastiques à la maison de la Culture de Mascara, ainsi que des artistes plasticiens de la wilaya.

L'artiste plasticien Senoussi Slimane de Mascara a déclaré à l’APS avoir apprécié l'organisation de cette exposition, qui permettra aux artistes de découvrir les créations d'artistes bien connus dans le pays, comme Ababou Abdeldjaouad de Blida, Hasni Mohamed Yassine de Biskra et Mebarki Ahmed d’El-Oued, en plus de son importance dans la promotion du domaine des arts plastiques.

Pour sa part, le responsable du département des arts visuels à l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel, Marami Mohamed Reda, a indiqué que l'objectif principal de l'organisation de cet événement est de faire découvrir au public les créations des artistes plasticiens du pays.

Il a ajouté que cette exposition se poursuivra jusqu'au début du deuxième semestre de l'année en cours.

L'exposition effectuera le tour de toutes les wilayas du pays, selon ses organisateurs.