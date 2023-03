Une cérémonie de recueillement à la mémoire des regrettés Ahmed et Rabah Asselah a été organisée, dimanche à Alger, à l'occasion de la commémoration du 29e anniversaire de leur assassinat, en présence de proches et d'amis des artistes plasticiens.

Lors de cette cérémonie de recueillement, organisée par la Fondation Ahmed et Rabah Asselah à l'Ecole supérieure des Beaux-Arts d'Alger, en présence de plusieurs artistes plasticiens, étudiants, enseignants et membres du personnel administratif de l'école, une gerbe de fleurs a été déposée et une minute de silence a été observée à la mémoire des regrettés Ahmed et Rabah Asselah, assassinés, le 5 mars 1994, dans l'enceinte de l'établissement qui porte aujourd'hui leurs noms.

Un hommage a également été rendu à la veuve d'Ahmed Asselah, la regrettée Anissa.

A cette occasion, le président de la fondation est revenu sur le parcours artistique d'Ahmed Asselah, soulignant la nécessité de tels recueillements pour préserver la mémoire d'Ahmed et de son fils, Rabah.

Il a, à cet égard, appelé à la réalisation d'une fresque murale à la mémoire de tous les intellectuels e t les artistes algériens lâchement assassinés par les terroristes.

L'artiste plasticien Karim Sergoua a, quant à lui, mis en avant les hautes qualités professionnelles et artistiques et les valeurs humaines du regretté Ahmed Asselah.

La cérémonie a, par ailleurs, été marquée par une exposition de photographies signée Fatima-Zohra Hadj Ahmed, mettant à l'honneur la Casbah d'Alger, site historique classé par l'UNESCO patrimoine mondial de l'humanité.

L'exposition intitulée "Fatima-Zohra Devoile & Zoom Banou Mazghena", comporte des photos récentes de vues panoramiques, des espaces intérieurs et certaines étapes de la vie de cette ancienne ville et propose plusieurs œuvres prises en photo dans les ruelles et les rues de l'ancienne cité. L'appareil photo de l'artiste a également pris en photo quelques célèbres rues et ruelles, ainsi que ses différents repères, à l'instar de la mosquée de Sidi Abdallah et de plusieurs boucheries limitrophes ayant fermé rideau.

Par ailleurs, les étudiants de l'ESBA ont contribué à la célébration de l'anniversaire en présentant une conception artistique ingénieuse, à savoir un montage intitulé "pluie et nuage de rose", composé de nuages blancs en coton, desquels tombent des cascades de roses de différentes couleurs, ce qui a reflété la poésie et l'esthétique de l'espace et porté des messages d'optimisme en l'avenir et aux valeurs de la beauté. Né en 1940 à Tizi-Ouzou, Ahmed Asselah a rejoint les rangs de la Révolution nationale, après sa participation à la grève des étudiants algériens en 1956.

Il a occupé, après l`indépendance, plusieurs postes au niveau de différents ministères.

Il devient ensuite directeur des études à l`Institut national supérieur de musique d`Alger.

Il a occupé le poste de Directeur de l`ESBA dans les années 1980, avant d`être assassiné par des terroristes, le 5 mars 1994, avec son fils Rabah Salim, élève de l`ESBA dans la conception artistique.