Le vice-président du Conseil de souveraineté soudanaise, Mohammad Hamdan Dagalo, a appelé la communauté internationale à mobiliser "un soutien financier et technique" pour mettre en œuvre les dispositions de l'accord de paix de Juba.

"Nous appelons la communauté régionale et internationale, les organisations régionales et internationales et les donateurs à mobiliser un soutien financier et technique pour aider à compléter la mise en œuvre des dispositions de l'accord de paix, en particulier dans le volet développement, les plans de retour des déplacés et des réfugiés, et les dispositifs de sécurité", a déclaré M.

Dagalo lors d'un atelier sur l'accord de paix dans la capitale Khartoum.

"Nous affirmons notre enthousiasme et notre intérêt à mettre en œuvre l'accord de paix de Juba, et nous renouvelons l'appel aux mouvements non signataires à rejoindre le processus de paix", a-t-il ajouté.

Pour rappel, un accord de paix a été signé, en octobre 2020, à Juba au Soudan du Sud, entre le gouvernement soudanais et les représentants du Front révolutionnaire du Soudan, une allian ce de cinq groupes rebelles.