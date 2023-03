La cheffe de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo (MONUSCO), Bintou Keita, a déploré la détérioration de la situation sécuritaire qui continue de faire des morts et des centaines de milliers de déplacés dans l’est de la RDC.

Elle a fait ce constat, samedi, à Goma, au terme d’une tournée de six jours dans les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et de l’Ituri. Pour Bintou Keita, il y a plus de 600.000 déplacés supplémentaires depuis mars 2022 dans le Nord-Kivu et plus de 1.500.000 déplacés en Ituri, alors qu’il y a moins d’accès pour les actions humanitaires, relevant "une situation déplorable".

"Notre soutien et nos bons offices se poursuivront pour que les armes cessent de crépiter dans les provinces déjà affectées par une crise humanitaire sans précédent et un accès limité des organisations humanitaires pour acheminer l’aide nécessaire aux déplacés", a indiqué Bintou Keita.

La cheffe de la MONUSCO qui a appelé, entre autres, la rébellion du M23 à respecter l’engagement fait vendredi à Luanda (cessez-le-feu à partir du 7 mars), a réitéré le soutien de la mission pour la paix dans l’es t de la RDC.