Des "hommes lourdement armés" ont attaqué et incendié samedi un poste-frontière entre le Niger et le Burkina Faso, à Makalondi, blessant un civil, a indiqué dimanche la police nigérienne.

"Samedi, vers 19H00 (18H00 GMT), le commissariat spécial de Makalondi a été la cible d'une attaque perpétrée par des bandits armés non encore identifiés à bord d'un véhicule et au guidon d'une trentaine de motos", indique un communiqué de la police, lu dimanche soir à la télévision nationale.

La police précise qu'un civil a été "touché par balles" et évacué vers Niamey, la capitale.

"Les locaux du commissariat spécial et deux véhicules ont été calcinés", ajoute le communiqué. Des sources locales avaient rapporté cette attaque à des médias plus tôt dans la soirée, l'une d'elles évoquant "des terroristes lourdement armés". Le poste de police de Makalondi avait déjà été visé en décembre 2021. Six personnes - un gendarme, deux douaniers et trois civils - avaient été tuées lors d'une double attaque de terroristes présumés contre le poste et un autre site de la ville.