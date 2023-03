Les autorités burkinabè ont instauré, dimanche, un couvre-feu dans la province du Sanmatenga, et ce, jusqu'au 20 mars, rapportent des médias locaux.

Dans un communiqué, le Haut-Commissaire de la province du Sanmatenga, Abraham Yiyé Somdo, a annoncé un couvre-feu de 22 heures à 5 heures du matin pour compter du dimanche 5 au lundi 20 mars 2023 sur toute l’étendue du territoire provincial, selon l'agence de presse burkinabè (AIB).

Evoquant des raisons sécuritaires, Abraham Yiyé Somdo recommande aux citoyens "d’éviter tout déplacement non impératif aux heures et dates ci-dessus indiquées". "Des contrôles seront effectués par les forces de défense et de sécurité (FDS), et les contrevenants subiront toute la rigueur de la loi", a averti l’autorité provinciale dans son communiqué.