Des spécialistes de la santé des wilayas dans le Centre du pays ont mis l'accent dimanche à l’occasion du lancement de la Semaine nationale de la prévention organisée par le ministère de tutelle sur l’importance d’une bonne hygiène de vie pour préserver son capital santé.

A Tizi-Ouzou, l’accent a été mis sur l’importance d’une alimentation saine et équilibrée pour une bonne santé et la prévention de certaines maladies dangereuses ou chroniques, notamment les cancers, l’hypertension artérielle et le diabète.

Des praticiens ont mis en exergue l’impact d’un régime alimentaire riche en fruits et légumes de saison et en céréales (qui apportent des fibres bénéfiques pour la santé) et faible en sucre, viandes rouges et blanches en gras, sur la préservation de son capital santé.

L'activité physique, l’arrêt du tabagisme et de l’alcool (pour les personnes concernés) et le dépistage pour un diagnostic précoce de certaines maladies (notamment les cancers et l’hypertension artérielle), sont aussi des moyens de prévention, ont souligné des médecins.

A Blida, des médecin s ont été mobilisés pour sensibiliser, dans des espaces publics et des structures de santé, les citoyens sur les gestes préventifs qui leur permettront de préserver leur santé, en adoptant un régime alimentaire équilibré afin de garder un bon indice corporel et éviter certaines maladies très répandues actuellement telles que l’hypertension artérielle, le diabète et les maladies cardiovasculaires.

L’occasion a été saisie par les citoyens pour exposer aux médecins leurs préoccupations et demander conseil concernant la consommation excessive de certains aliments, notamment durant le mois de Ramadhan qui débutera dans les jours à venir. Dans la wilaya de Djelfa, l’évènement a été marqué par le lancement d’une caravane de sensibilisation sur l’impact positif d’une alimentation saine et équilibrée sur la santé.

Une campagne de don de sang et une exposition sur les maladies chroniques a été également organisée à l’occasion.

A Boumerdes, Chlef et Ain Defla, des établissements de santé ont abrité des activités de sensibilisation contre certaines pratiques et comportements nocifs à la santé.

Des thèmes portant sur "l’hygiène alimentaire", "les additifs et colorants alimentaires", "sucre, sel et obésité" et "Ramadhan et santé", ainsi que la sensibilisation contre les facteurs de l’hypertension artériell e et des crises cardiaques, la lutte contre la toxicomanie, l'importance d'une alimentation saine et équilibrée, la pratique d’une activité sportive et les dangers de l’automédication ont été abordés.

Les citoyens des wilayas dans le Centre du pays ont apprécié cette initiative du ministère de la Santé.

Un événement qui leur permettra d’apprendre, grâce aux communications de spécialistes et d’expositions, d’améliorer leur hygiène de vie, de bannir certains comportements nocifs à leur santé et de soumettre directement leurs préoccupations aux praticiens.