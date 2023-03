Six (6) individus activant au sein d'un réseau criminel transfrontalier ont été arrêtés par les services de la Gendarmerie nationale de Blida pour leur implication dans plusieurs crimes, dont la contrebande du cuivre et la violation de la législation et de la réglementation sur le mouvement de capitaux à partir et vers l'étranger, a-t-on appris dimanche auprès de ce corps de sécurité.

Les six individus arrêtés par la brigade de recherches de la Gendarmerie nationale, dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, sont âgés entre 24 et 54 ans, a indiqué la même source.

Ils ont été arrêtés sous les chefs d’accusation de "constitution d'une association de malfaiteurs, possession de biens sensibles pour fraude et contrebande en usant d'un moyen de transport en violation de la législation et de la réglementation sur le mouvement de capitaux vers et à partir de l'étranger, blanchiment d'argent, recel, émission de fausses factures et faux et usage de faux sur des documents commerciaux".

Cette affaire a été révélée grâce à des renseignements parvenus à la brigade de recherches de la Gendarm erie nationale selon lesquels un groupe criminel transportait des matières interdites et sensibles à bord d'un camion.

Suite à quoi, un plan a été mis en place en coordination avec le groupement régional de la sécurité routière, permettant d'intercepter un tracteur transportant sur sa remorque un conteneur contenant de grands sacs en plastique remplis de déchets de cuivre. Les investigations menées suite à cette opération ont permis d'intercepter un autre camion, avec la saisie d’un 2ème conteneur rempli de déchets de cuivre. Une quantité totale de 50 tonnes de cuivre, deux (2) tracteurs et deux (2) remorques avec à leur bord deux conteneurs exploités comme moyen de transport, en plus d'un montant estimé à 132.000 DA, issu des revenus de cette activité criminelle, ont été saisis, selon la Gendarmerie nationale.

Les six suspects, arrêtés dans le cadre de cette affaire, seront déférés devant le procureur de la République près le tribunal de Blida, a-t-on précisé de même source.