Des tranchées destinées à stopper la progression des feux de forêts sur une superficie de 600 ha, seront réalisées "prochainement" dans la wilaya de Khenchela, a indiqué dimanche, le conservateur local des forêts, Djedid Okazi.

Le même responsable a précisé que des tranchées seront creusées dans la forêt de Béni Meloul sur une superficie de 221 ha dans le territoire de la commune de Lemsara, et sur 106 ha dans la forêt des "Béni Oudjana" à la commune de Bouhmama, en plus de 21 ha dans la forêt de Yabous. Le programme prévoit également des travaux similaires sur 221 ha dans la forêt de Béni Meloul, commune de Lemsara, 110 ha dans la forêt des Béni Oudjana dans la commune de Yabous, 70 ha dans la commune de Chélia, commune de Chélia, et 70 ha dans la forêt de Ouled Yaakoub, commune de Tamza.

En outre, des travaux sylvicoles sont prévus dans les forêts de la wilaya de Khenchela sur une superficie de 5.000 ha, pour un montant de 118 millions DA dans le cadre du programme sectoriel de développement, financé par la direction générale des forêts.

M. Okazi a indiqué que le but des ces travaux vise la protection des pistes forestières dans les forêts de la wilaya de Khenchela, couvrant 146.000 ha où les risques d’incendies ne doivent plus menacer de grandes superficies sans trouver d’obstacles.

A rappeler que les incendies de l’été 2021 dans la wilaya de Khenchela ont ravagé 9.290 ha dans 7 communes.