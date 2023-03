Pas moins de 64 marchés de proximité seront ouverts à travers diverses communes de la wilaya de Sétif en prévision du mois de Ramadhan prochain, a-t-on appris dimanche auprès de la direction du commerce et de la promotion des exportations (DCPE).

Dans une déclaration à l’APS , le directeur du secteur, Abdelkader Benmiloud, a indiqué que l’opération s'inscrit dans le cadre des préparatifs du mois sacré de Ramadhan, afin d'approvisionner ces marchés en divers produits alimentaires, pendant cette période, à des prix abordables. A cet effet, des préparatifs sont en cours pour aménager ces espaces commerciaux et les approvisionner en divers produits nécessaires avec la participation des commerçants, des propriétaires de minoteries et des laiteries, en plus d’autres opérateurs économiques activant dans le domaine de vente des fruits et légumes, des viandes rouges et blanches, et de gâteaux traditionnels, a-t-il noté.

M. Benmiloud a indiqué que ces marchés de proximité sont répartis sur 33 communes, avec 4 espaces réservés au chef-lieu de wilaya, à l’instar du parc d’attraction et le marché de proximité El Hidab, 7 marchés dans la commune d'Ain Arnat (Nord-Ouest de Sétif), tandis que les autres communes bénéficieront entre 1 et 4 marchés.

Selon le même responsable, 400 agents seront mobilisés pour l’organisation de ces marchés à travers la contrôle des pratiques commerciales, la protection des consommateurs et la répression des fraudes, durant le mois sacré.

Dotées de moyens nécessaires, ces équipes, a-t-il ajouté, sont appelées à assurer le contrôle sur le terrain de manière régulière pendant tous les jours de la semaine, conformément à des programmes d'intervention portant organisation des sorties pendant la journée et après El Iftar, et cela dans le but de l’intensification de l’inspection des locaux commerciaux et des marchés.

L’opération, a-t-on encore précisé, s'inscrit dans le cadre d'une série de mesures spéciales "Ramadhan" visant à garantir la présence sur le terrain du dispositif du contrôle des pratiques commerciales, tout en contribuant à assurer les produits alimentaires et la stabilité de leur prix.