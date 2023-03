Un projet d’approvisionnement en eau potable de plusieurs mechtas des communes d’Ibn Ziad et Messaoud Boudjeriou relevant de la wilaya de Constantine sera réceptionné au deuxième semestre de l'année en cours, a-t-on appris dimanche de la directrice

des ressources en eau (DRE), Amina Bougouffa.

Le projet consiste en la réalisation d’une station de pompage de 2.500 m 3 raccordée au forage d’Ain Tine (wilaya de Mila) d’une capacité de 90 litres/seconde, a indiqué la responsable de la DRE, précisant que cette opération a nécessité la mobilisation d’une enveloppe financière de 1,5 milliard DA.

L'opération s’inscrit dans le cadre de la sécurisation et du renforcement de l’approvisionnement en eau potable, a expliqué Mme Bougouffa, notant que les zones éloignées ciblées par l'alimentation en eau potable sont les mechtas "Rebai Issa" et "Ain Kebira", commune de Messaoud Boudjeriou, ainsi que les mechtas d’ "El Malha" et "El Faroudj" relevant de la commune d’Ibn Ziad.

Le projet de dotation en eau potable de ces zones enclavées a accusé un retard considérab le pour des raisons techniques (glissements de terrains) ce qui a conduit à la délocalisation du site abritant les équipements de la station de pompage d’eau vers la commune d’Ain Tine (wilaya de Mila).

Lors d’une sortie sur le terrain, effectuée hier (samedi) par les walis de Constantine et de Mila, respectivement Abdelkhalek Sayouda et Mustapha Koriche, les deux responsables ont inspecté le chantier du projet, dont le taux d’avancement des travaux a atteint 75%, en sus du projet de réalisation d’un château d’eau d’une capacité de 1000 m3. Une fois réceptionnés, ces projets contribueront à renforcer l’approvisionnement en eau potable dans cette région, a-t-on noté.

A cette occasion, le wali de Constantine a insisté auprès de l’entreprise de réalisation pour qu'elle accélère la cadence des travaux.

Ce projet permettra d’étendre le réseau d’eau potable au travers les mechtas concernées et de réduire le déficit en AEP, notamment au cours de la saison estivale, en sus de la prévention contre les maladies à transmission hydriques (MTH), a-t-on noté.