L’hôpital psychiatrique et de médecine générale 120 lits de Boudouaou (Boumerdes) sera réceptionné fin 2023, a-t-on appris dimanche auprès du directeur de la santé de la wilaya.

"Ce projet connait un redoublement de la cadence des travaux en vue de le livrer dans les délais contractuels fixés à fin 2023", a indiqué le directeur de la santé, Ouabbas Said, en marge du lancement de la Semaine nationale de la prévention, qui se poursuivra jusqu'au 11 mars courant.

Inscrit au titre du programme quinquennal de soutien à la croissance économique 2005-2009, ce projet lancé en travaux en 2010, "est en voie d’achèvement".

La réalisation de cet hôpital accuse, néanmoins, "un retard" dû à de nombreuses raisons, dont notamment l’indisponibilité d’un foncier adéquat, le changement à maintes reprises de l'assiette d’implantation et de contraintes financières et techniques", a- t-il précisé.

Doté d’une enveloppe de plus d’un milliard de DA, cet hôpital est en réalisation sur une assiette de plus de 30.000 m2, au lieu-dit Badreddine, au Sud de Boudouaou.

Une fois opérationnelle, cette structure, qui englobera plusieurs espaces dédiés à des prestations médicales et de loisirs, et comportant des espaces verts, permettra de réduire "considérablement" les déplacements "pénibles" des malades de la région vers les hôpitaux d’autres wilayas, a observé le DSP.

Le programme de développement en cours de mise en œuvre dans le secteur sanitaire de Boumerdes, portant sur la réalisation de 14 hôpitaux, dont celui de Boudouaou, "est de nature à réorganiser la carte sanitaire de la wilaya, ce qui permettra de demander l'inscription d'autres projets à l'avenir, dont une faculté de médecine", selon le même responsable. Abritée par l'Institut national paramédical de Boumerdes, la Semaine nationale de prévention sanitaire a été organisée sous le signe "La prévention pour une meilleure santé, agissons maintenant ", en présence de médecins spécialistes et de représentants d'associations de la société civile. L’opportunité a donné lieu à l’animation de conférences sur nombre de thèmes relatifs à la prévention des maladies, la lutte contre la toxicomanie, la vaccination, l'importance d'une alimentation saine et équilibrée et les dangers de la surmédication.