Les travaux de réalisation de 200 logements promotionnels aidés (LPA) ont été lancés récemment au niveau du nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana" à Misserghine (Oran), a-t-on appris dimanche de la direction du logement de la wilaya.

Les représentants des services de la direction du logement de la wilaya ont effectué, la semaine dernière, une sortie sur le terrain au pôle urbain "Ahmed Zabana" pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux confiés à cinq (5) promoteurs privés.

Ils ont procédé aux travaux de pose des réseaux primaires et secondaires ainsi que les fondations, dans le cadre du nouveau programme dont les délais de réalisation ont été fixés entre 18 et 24 mois au plus tard, sachant que le nouveau programme de la même formule dans la wilaya d’Oran est estimé à 5.050 unités, a-t-on indiqué.

Des instructions ont été données aux promoteurs immobiliers pour renforcer les chantiers par des équipes à raison de 3 x 8 (trois fois huit), afin de livrer le projet dans les délais impartis, selon la direction locale du logement.

A rappeler que 740 logements de type promotionnel aidé (LPA), ont été lan cés en réalisation l’an dernier au niveau du même pôle urbain à Misserghine dont 400 sont supervisés par l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) et 340 autres ont été confiés aux promoteurs privés.

Par ailleurs, il a été procédé, l’année passée, à la distribution de 461 logements promotionnels aidés (LPA), en majorité au pôle urbain de Belgaïd (Bir El Djir), dans la commune de Gdyel et dans d’autres sites.