Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques Hichem Sofiane Salaouatchi a valorisé jeudi, à Skikda les partenariats du secteur de la pêche avec les établissements de l’enseignement et de la formation.

Supervisant une cérémonie de signature d’une convention entre la direction locale de la Pêche et de l’Aquaculture et l’université 20 août 1955 à la station expérimentale d’élevage de la crevette de la commune d’El Marsa (Est de Skikda), en marge d’une visite d’inspection et de travail dans cette wilaya, le ministre a insisté sur l’importance de telles conventions qui contribuent à renforcer le secteur de la pêche.

Il a également mis l’accent sur la mise en application des accords contenus dans ces documents de partenariat, donnant toute sa place, à la recherche scientifique dans le domaine des ressources halieutiques. Selon les explications présentées au ministre, cette convention porte l’encouragement de la recherche scientifique dans le domaine de la pêche et la pisciculture dans la wilaya de Skikda qui dispose d’une côte de 140 km, la plus longue dans le pays, ainsi qu’une station expérimentale de l’élevage de la crevette, ainsi que plusieurs sites d’exploitation de l’anguille.

Le ministre a annoncé que la station expérimentale d’élevage de la crevette a bénéficié cette année d’une enveloppe de 22 millions DA, destinés à relancer son activité dans le cade de l’investissement public, après son arrêt pour manque de financement. M. Salaouatchi a souligné que la station expérimentale d’élevage de la crevette sera associée à des opérateurs économiques tels que le groupe Madar et le groupe Cosider, pour étudier les possibilités d’un partenariat avec le centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA) pour passer de l’expérimentation à la production et la commercialisation de la crevette. Le ministre a inauguré une usine de transformation des produits de la pêche à la zone industrielle de Hammadi Krouma, fruit d’un investissement privé, il a assuré que son département ministériel s’oriente vers l’encouragement de la transformation des produits de la pêche et encourage l’investissement privé dans ce domaine. Il a rappelé que ces unités étaient au nombre de 12 en 2021, elles atteignent désormais, le nombre de 16 unités. Le ministre a indiqué que son département ministériel œuvre à augmenter la cadence de production des batea ux dans le pays, pour renforcer la flotte de pêche, il a assuré que la production halieutique sera vendue au consommateurs, dans des points de vente contrôlés par la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture, afin que le produit soit disponible à des prix abordables, notamment durant le mois de Ramadhan.