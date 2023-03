La wilaya d’El Bayadh a enregistré une production de plus de 17.000 quintaux d’olives, dans le cadre de la campagne de cueillette qui a pris fin récemment, a-t-on appris auprès de la direction des services agricoles (DSA).

Le chef de service "Organisation de la production et appui technique" à la DSA, Omar Rimes a indiqué, à l’APS, que la campagne de cueillette a touché plus de 250.000 arbres productifs, répartis sur une superficie de 1.100 hectares à travers les différentes communes de la wilaya. Quatre vingt pour cent (80%) de la production d’olives, soit plus de 15.000 quintaux (qx), a été transformée en huile d’olives, ce qui a permis d’extraire plus de 2.100 hectolitres d'huile d'olives au niveau des huileries, sises en dehors de la wilaya, en l’absence à El Bayadh de ce type d’unités de transformation, a-t-il indiqué, signalant que le restant de la production est estimé à plus de 1.750 qx d’olives de table.Selon la même source, la production d’olives dans la wilaya a connu, durant cette saison agricole, un recul par rapport à la saison précédente qui a vu la réalisation d’environ 24.000 qx alors que l ’huile d’olives extraite avait atteint plus de 3.000 hectolitres.

Le même responsable a imputé la baisse de la production aux facteurs naturels, à l’instar des vents et des violentes tempêtes de sable qui ont touché la région pendant la phase de floraison des oliveraies impactant de manière conséquente sur le rendement et la quantité de la production, en plus du déficit pluviométrique pendant la phase de développement de la récolte.

M. Rimes a appelé les professionnels de cette filière dont le nombre a dépassé les 800, au même titre que les professionnels du reste des branches agricoles, à assurer leur récolte contre les divers risques et accidents pouvant affecter la production afin qu’ils puissent bénéficier d’une éventuelle indemnisation.