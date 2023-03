La Banque nationale d'Algérie (BNA) a signé, dimanche à Alger, un contrat de partenariat avec la société "Condor Electronics" pour le financement de l'acquisition des équipements électroménagers et électroniques via la formule Mourabaha.

La cérémonie de signature s'est déroulée au siège de la Direction générale de la BNA entre le Directeur général de la BNA, Mohamed Lamine Lebbou et le Directeur général adjoint de "Condor Electronics", Mohamed Salah Daas. Il est prévu, en vertu de ce contrat, de créer le financement Mourabaha pour les équipements électroménagers et électroniques sur la plateforme Condor (e-faciliti) et d'apporter les solutions de financement conventionnel et islamique aux clients de la société, selon les explications des deux parties.

En marge de la signature du contrat, M. Lebbou a déclaré que la BNA traitera les dossiers des crédits à la consommation dans un délai "n'excédant pas 72 heures" aussi bien pour les clients de la banque que pour ceux des autres banques publiques et privées, outre Algérie Poste (AP), évoqu ant la possibilité de financement avec prélèvement sur les comptes des clients dans d'autres banques.

La Banque veut "élargir sa gamme de produits pour répondre aux besoins du citoyen et appuyer le produit national, à travers le lancement de nouveaux produits dans les prochaines semaines pour atteindre l'inclusion financière", a ajouté M. Lebbou. Pour sa part, M. Daas a déclaré que la BNA "nous donnera davantage de force et accordera davantage de facilités aux clients de l'entreprise pour l'acquisition d'équipements électroménagers et électroniques", ajoutant "ensemble, nous offrirons au consommateur algérien un produit de valeur avec des facilités dans le traitement des dossiers".