Des chercheurs réfléchissent à un moyen de réduire les effets indésirables de la chimiothérapie sur le corps humain. Le journal américain ACS Central Science a publié cette semaine une étude sur la chimiothérapie. Des chercheurs proposent une éponge en 3D qui permettrait aux patients sous traitement de recevoir des doses plus localisées de médicaments. En effet, le problème de la chimiothérapie est la quantité très agressive de produits chimiques injectés, qui n'affectent pas que le lieu de la tumeur mais tout le corps de la personne malade.

Son but ? Réduire les effets secondaires de la chimiothérapie, donc. Des progrès ont déjà été faits, notamment avec de la chimiothérapie intra-artérielle, plus localisée. Le traitement est injecté dans l'artère qui alimente l'organe uniquement. C'est déjà le cas de certaines chimiothérapies contre le cancer du foie notamment.

Il se traite actuellement de plusieurs manières, soit par une ablation totale et une greffe, soit via une ablation partielle (le foie est un organe qui se régénère), soit par destruction tumorale percutanée ou encore via une chimiothérapie. Généralement cette dernière technique est très invasive et le médicament ne se limite pas à l'organe et à la tumeur.

DIMINUER LES EFFETS SECONDAIRES

Le principe de l'éponge ? Le traitement est injecté dans le flux sanguin qui alimente l'organe et la tumeur à traiter, il passe par la tumeur et, avant d'être propagé dans tout le reste du corps via le sang, il est filtré par l'éponge. De cette façon, l'éponge diminue la quantité de "drogue" qui touche le reste du corps. Dans le dispositif d'essai, après le passage dans l'éponge, 64% de doxorubicine (traitement injecté) avait disparu. La technique n'est pas encore applicable sur des humains, les chercheurs n'en sont qu'à des phases de tests sur des cochons. Cela dit, l'étude est prometteuse et pourrait si elle est validée par la Federal Drug Administration aider les patients atteints de cancers du foie à se défaire de certains effets secondaires tels que vomissements, diarrhées, perte de cheveux, lésions des muqueuses, troubles cardiaques...