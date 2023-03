Des chercheurs américains ont découvert un traitement pour éviter de perdre ses cheveux pendant la chimiothérapie.

Subir une chimiothérapie est souvent synonyme de perdre ses cheveux. Mais récemment, au cours de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) qui s'est déroulé à Chicago, des chercheurs ont proposé une nouvelle solution, révèle France Info.

Ce sont plus de 10% des 5 000 publications de ce congrès mondial qui concernaient le traitement des effets secondaires des malades du cancer. Alors que 30 000 professionnels de santé étaient réunis le 1er juin dernier, un projet contre la perte de cheveux a notamment été proposé.

Il n'existe pas actuellement de moyen 100% efficace de lutter contre la perte de cheveux due à la chimiothérapie. Le seul moyen est un casque réfrigérant, qui ne fait pas l'unanimité. Il s'agit d'un casque qui diffuse du froid afin de contracter les vaisseaux sanguins. La circulation est diminuée et les molécules de la chimiothérapie impactent moins cette partie du corps.

Car le problème de la chimiothérapie est qu'elle attaque le corps dans sa globalité pour lutter contre le cancer, et non de manière ciblée, provoquant ainsi des effets secondaires. Mais le casque réfrigérant permet surtout de retarder, ou au mieux de limiter la perte de cheveux, et il est souvent douloureux.

Des chercheurs venus de New York ont proposé un nouveau traitement pour aider les patients à conserver leurs cheveux. Il s'agit d'une lotion à appliquer deux fois par jour, avant et pendant la chimiothérapie. Selon l'étude menée sur le produit, les premiers résultats sont encourageants.