L’association culturelle "El Ichara" du théâtre de Mostaganem organisera un concours national du monologue (one man show) du 25 au 27 mars dans cette wilaya, a-t-on appris samedi des organisateurs. Cette manifestation culturelle, la première du genre organisée en étroite collaboration avec la maison de la culture Ould Abderrahmane Kaki et l’Office national des droits d’auteur et droits voisins, entre dans le cadre du programme culturel du mois de Ramadhan qui coïncide avec la Journée mondiale du théâtre célébrée le 27 mars de chaque année, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

L'artiste dramaturge désirant participer au concours doit envoyer son curriculum vitae et un résumé de son monologue, ainsi qu’une bande vidéo à l'e-mail de cette manifestation qui a prévu des prix considérables en nature, a-t-on souligné. Les organisateurs ont retenu deux catégories pour le concours: les adultes pour les artistes âgés de 25 ans et plus dont les œuvres théâtrales ne doivent pas dépasser 30 minutes, et les jeunes âgés de 14 à 25 ans (prestation sur scène ne devant pas dépasser 20 minutes), selon la mêm e source. Le comité compétent chargé de sélectionner les spectacles a commencé à recevoir les demandes de participation. Les présentations retenues pour la phase finale seront annoncées avant le début du concours.

Le concours national du monologue vise à promouvoir et encourager la créativité théâtrale et faire découvrir des talents, notamment des jeunes dans ce style artistique, en plus d'échanger des expériences entre professionnels, interagir et animer la vie culturelle en créant une ambiance de compétition pendant le mois sacré, ont souligné les organisateurs dans leur communiqué.