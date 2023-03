La pièce théâtrale "Sarkhat Antigone" (Cri d'Antigone) produite par le département des arts de la Faculté de Littérature et des Langues de l’université Mustapha-Stambouli de Mascara a été présentée samedi à la maison de la culture "Abi Ras Ennassiri".

Cette pièce, adaptée et mise en scène par Dr Benaïssa Noureddine, aborde une tragédie datant de l’époque de la Grèce antique.

L'histoire d’une jeune fille qui défie l’autorité du roi Créon pour enterrer son frère qui ne mérite pas, selon lui, d’être traité avec dignité parce qu’il incarne le mal.

Toutefois, il autorise l’enterrement de son deuxième frère sous prétexte qu'il incarne le bien.

La pièce se termine par la mort tragique d’Antigone en représailles à sa rébellion. Neuf comédiens et comédiennes dont des étudiants issus du département des arts de la Faculté de Littérature et des Langues ont participé à cette œuvre théâtrale.

Le doyen de la faculté, Pr Habib Bouzouada a indiqué, dans une déclaration à l’APS, que cette pièce théâtrale, la plus récente des travaux produits par le département des arts, prendra part à deux festivals internationaux de théâtre universitaire à Alger du 16 au 20 mars et à Tlemcen début mai. Selon la même source, la pièce sera programmée pour être jouée durant le mois de Ramadhan prochain dans un nombre de maisons de la culture et théâtres régionaux du pays.