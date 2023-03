L'établissement hospitalier public "M'hamed Djermani" de Labiodh Sidi Cheikh (El Bayadh) a programmé 20 interventions de chirurgies endoscopiques, dans le cadre des activités de la semaine médico-chirurgicale d'extraction des calculs des voies biliaires qui ont débuté mercredi, selon le directeur du même établissement de santé.

Ces opérations chirurgicales sont programmées jusqu'au 8 mars en coordination et en coopération avec l'Association nationale des amis des patients, a déclaré Djilali Boudia à l’APS, soulignant que tous les moyens humains et matériels nécessaires à leur réussite ont été mobilisés.

La semaine médico-chirurgicale et les interventions chirurgicales sont encadrées par dix médecins spécialistes et professeurs en chirurgie laparoscopique générale et des volontaires des secteurs public et privé des wilayas d'Oran et d'Alger, a-t-il dit.

Le même responsable a souligné que ces initiatives médicales, concrétisées périodiquement dans le même établissement de santé publique en coordination avec l'Association des amis des patients, ont amplement contribué à la prise en ch arge des malades et à la réduction des déplacements vers les wilayas du Nord du pays pour des examens médicaux et des chirurgies spécialisées. Ces journées médico-chirurgicales constituent aussi une opportunité de formation continue et d'échange d'expériences entre le personnel médical et paramédical bénévole et le personnel médical et paramédical de l'hôpital de Labiodh Sidi Cheikh, a-t-on fait savoir. A noter que cet établissement hospitalier a enregistré une opération similaire récemment, au cours de laquelle plus de 70 interventions chirurgicales ont été réalisées en oto-rhino-laryngologie (ORL), sous la supervision d'un personnel médical bénévole des wilayas de Tiaret, Béchar et Ain Defla.