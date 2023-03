L’association de lutte intemporelle et soutien aux cancéreux (ALISC) d'Annaba a lancé un programme intense de sensibilisation dans le cadre de la manifestation "Mars bleu" de prévention et de dépistage du cancer colorectal, a indiqué samedi un communiqué de l’association.

Le programme prévoit un travail de proximité de communication directe avec l’ensemble des milieux sociaux et professionnels ainsi que l’organisation d’activités sportives, culturelles et de divertissement pour diffuser la culture de prévention de ce cancer, selon l’association.

Le lancement de ce programme a donné lieu à la distribution de dépliants de présentation du cancer colorectal, de l’importance d'une alimentation et d’un mode de vie sains, a-t-on souligné dans le document.

Le programme prévoit aussi des sorties récréatives vers la forêt de Seraïdi au profit des jeunes qui seront saisis pour mettre en garde contre les facteurs cancérogènes et appeler à la pratique de sport comme moyen de prévention.

Des concerts de musique figurent aussi dans ce programme de diffusion de la culture préventive en plus d’acti ons de solidarité en direction des malades admis au centre anti-cancer d’Annaba.

Le cancer colorectal est le deuxième plus répandus et plus mortel cancer dans le monde, selon la même source.