Le président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA), ,Mohammad Eslami, a déclaré, samedi, que Téhéran et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) avaient convenu de régler leurs relations sur la base des accords de garanties.

Il a émis ces remarques lors d'une conférence de presse conjointe avec le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, en visite à Téhéran, à la suite de leur rencontre plus tôt dans la journée.

M. Eslami a noté que le fait de baser les relations entre les deux parties sur les accords de garanties permettait à l'AIEA d'être assurée des activités nucléaires de l'Iran et de prévenir toute divergence ou contradiction.

Selon lui, la communication "devrait se faire de manière à établir la confiance", et les deux parties devraient la protéger de toute interférence extérieure afin de permettre à la coopération et aux échanges de se poursuivre d'une "manière digne de confiance" pour résoudre leurs problèmes.

Il a, par ailleurs, révélé que l'OIEA et l'AIEA avaient convenu que cette dernière devrait participer à la 30e Confé rence sur le nucléaire iranien afin de mieux connaître le programme nucléaire iranien et les capacités des scientifiques du pays.

En ce qui concerne la possibilité d'une résolution anti-iranienne lors de la prochaine réunion du Conseil d'administration de l'AIEA, M. Eslami a affirmé que si une telle chose se produisait, les autorités iraniennes prendraient certainement des décisions en conséquence et que l'OIEA agirait en fonction de celles-ci.

Pour sa part, M. Grossi a indiqué que l'AIEA était prête à poursuivre sa coopération avec l'Iran et qu'elle cherchait à avoir un dialogue "sérieux et systématique" avec ce pays, ajoutant que les discussions sur la relance du Plan d'action global commun (PAGC) étaient à l'ordre du jour et se poursuivraient. La coopération entre l'agence et Téhéran et le "bon accord" auquel les deux parties devraient parvenir contribueront à la relance du PAGC, a-t-il souligné.