L'Afrique du Sud accueillera le sommet des BRICS dans la province de Gauteng du 22 au 24 août, a déclaré jeudi le ministre à la Présidence, Mondli Gungubele. Le sommet de cette année se tiendra sous le thème : "Les BRICS et l'Afrique : un partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif", selon le ministre. Les BRICS comprennent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Cette dernière assume la présidence des BRICS depuis le 1er janvier 2023, succédant à la Chine.