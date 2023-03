Des centaines de milliers de personnes continuent d’être déracinées de leurs foyers à la recherche de sécurité et d’assistance dans la Corne de l'Afrique, alors que la sécheresse entre dans une sixième saison sans pluie, a indiqué l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

"Les déplacements continuent à augmenter alors que des millions de personnes originaires de Somalie, d’Ethiopie et du Kenya luttent pour survivre dans un contexte de pénurie d’eau, de faim, d’insécurité et de conflit", a déclaré mardi à Genève, Olga Sarrado, porte-parole du HCR.

Rien qu’en Somalie, depuis le début de l’année, plus de 287.000 personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays en raison du conflit et de la sécheresse.

Au total, plus de 1,7 million de personnes ont été déplacées en Ethiopie et en Somalie en raison de la sécheresse, la plupart l’année dernière, selon les données du HCR.

C’est dans ce contexte que le HCR appelle à une aide urgente.

"Comme la sécheresse et l’insécurité persistent en 2023, les besoins humanitaires devraient également augmenter", a fait remarquer la porte-parole du HC R.

Sans fin immédiate en vue de l’une des sécheresses les plus longues et les plus sévères jamais enregistrées, le HCR lance un appel pour 137 millions de dollars afin de fournir une aide vitale à 3,3 millions de réfugiés et de personnes déplacées internes qui ont été forcés de fuir leur foyer en quête de sécurité et d’assistance.

"Nous continuons à appeler à davantage de solidarité pour protéger, aider et autonomiser les communautés touchées par la sécheresse et sauver des millions de vies", a ajouté Mme Sarrado.