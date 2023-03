Le premier tournoi international de tennis à Oran dédié à la catégorie des juniors et clôturé samedi, a été "un franc succès", a estimé Mohamed Idriss Kerroum, membre du bureau fédéral de la Fédération algérienne de tennis et directeur des deux tournois internationaux de la discipline qu’abrite le complexe de tennis "Habib Khelil".

"Je suis satisfait des conditions dans lesquelles s’est déroulée le premier tournoi qui nous a permis de donner une belle image de l’Algérie et du tennis national que nous entendons développer pour atteindre un haut niveau, surtout que nous disposons désormais de jeunes talents prometteurs", a déclaré ce responsable à la presse à l’issue du premier tournoi qui a vu la consécration de l’Algérienne Wissal Boudjemaaoui.

"La consécration de Boudjemaaoui est venue clôturer ce premier tournoi sur une très bonne note algérienne, d’autant plus que de l’avis même des participants et leurs accompagnateurs, la compétition s’est déroulée dans de très bonnes conditions", a-t-il ajouté. Soulignant l’importance de tels rendez-vous pour "permettre aux jeunes talents algériens de ga gner en expérience en se frottant à des concurrents étrangers de valeur", il a, en outre, mis en exergue "l’apport appréciable des autorités locales" dans la réussite de ce premier tournoi, auquel ont pris part plus de 90 sportifs issus de 20 pays des différents continents. Idriss Kerroum a, au passage, souhaité la même réussite au deuxième tournoi, qui se tient depuis samedi après-midi sur le même site, et pour lequel "tous les moyens humains et matériels sont mobilisés", a-t-il assuré.

Il s’agit du troisième tournoi international des juniors inscrit au calendrier de la Fédération internationale de tennis (ITF) qu’abrite l’Algérie en l’espace de trois semaines. Il y a près de deux semaines, l’Algérienne Maria Badache a remporté le premier tournoi tenu à Hydra (Alger) chez les filles, alors que sa compatriote, Wissal Boudjemaaoui, a été éliminée en demi-finales, rappelle-t-on.