La judoka Algérienne Sonia Asselah a été éliminée dimanche matin du tournoi international Grand Slam de Tachkent (Ouzbékistan), après sa défaite au deuxième tour des plus de 78 kilos, contre l'Italienne Geri Eleonora.

Exemptée du premier tour, Asselah avait effectué son entrée directement au deuxième tour, contrairement à son adversaire, qui a d'abord dû se défaire de l'Ouzbek Mokhinur Parmonova. Outre Asselah, l'Algérie a engagé trois autres judokas dans cette compétition, ayant drainé la participation d'un total de 384 athlètes (204 messieurs et 180 dames) représentant 53 pays.

Il s'agit de Waïl Ezzine (-66 kilos) et Dris Messaoud (-73 kilos) chez les messieurs, ainsi que Belkadi Amina, chez les moins de 63 kilos (dames). Ezzine a été le premier à faire son entrée en lice dans ce tournoi et dès la première journée, disputée vendredi, et il a été éliminé dès le premier tour, par l'Ouzbek Bobur Vadjiev.

De son côté, Belkadi Amina, exemptée du premier tour, a dominé, au 2e tour, l'Autrichienne Lubjana Piovesana, avant de perdre, au troisième tour, contre la Roumaine Fl orentina Ivanescu.

Malgré son élimination relativement précoce, Belkadi a ajouté 160 points à son ranking olympique, dans la perspective d'une qualification aux JO de Paris-2024. Le meilleur parcours a été réalisé par Dris Messaoud, ayant décroché la septième place chez les moins de 78 kilos.

Le jeune Oranais a démarré par une victoire contre le Français Joan-Benjamin Gaba, avant d'enchaîner par un autre succès contre Ertur Turdubaev, du Kirghizstan.

L'aventure de Messaoud s'est arrêtée en quart de finale devant l'Ouzbek Murodjon Yuldoshev, qui évoluait à domicile et qui était soutenu par un public nombreux. Le jeune Oranais, candidat lui aussi à une qualification aux JO de Paris-2024, a reçu une seconde chance aux repêchages, mais il n'a pas réussi à bien l'exploiter, en s'inclinant devant l'Espagnol Salvador Cases Roca.

Néanmoins, avec un bilan de deux victoires et deux défaites, Messaoud a terminé à la 7e place, engrangeant au passage 260 points, qui devraient l'aider à améliorer son classement mondial.