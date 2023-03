Les participants à une rencontre nationale sur "la violence en milieu scolaire" organisée, samedi à Chlef, ont souligné la nécessité de mettre au point des méthodologies et des programmes éducatifs, combiné à une meilleure compréhension de l'environnement social des élèves, afin de prévenir la violence et la déperdition scolaire. Les intervenants à cette rencontre, abritée par le Centre régional de regroupement et de préparation des élites sportives de la cité olympique de Chlef, à l’initiative de la Fédération de wilaya des associations de parents d’élèves, se sont accordés sur la "nécessité de développer les performances de l'établissement éducatif, à travers des programmes d'enseignement et la compréhension de l’environnement social des élèves, tout en recherchant les causes de la violence et de la déperdition scolaire et leur diagnostic".

C’est notamment le cas de l'inspecteur général au ministère de l'Education, Mustapha Benzemrane, qui a souligné la "détermination de la tutelle à lutter contre la violence et la déperdition scolaire, à travers une série de mesures", en dépit, a-t-il dit, du" faible taux d’élèves concernés par ce phénomène (déperdition scolaire), comparativement au nombre d’élèves scolarisés estimé, cette année, à 11 millions à travers 29.400 établissements des trois cycles éducatifs du pays".

"La tutelle est consciente de la nécessité de lutter contre ces phénomènes dans le milieu scolaire, en adoptant différentes approches basées principalement sur les méthodes de prévention, la compréhension de l'environnement social de l'élève, et le développement du système éducatif à travers des programmes d'enseignement ", a-t-il ajouté. Le même responsable a, aussi, souligné le rôle des cellules d'écoute et du travail des conseillers d'orientation dans le diagnostic précoce des comportements anormaux, notamment en bas âge, tout en ancrant une culture de pardon et de non violence. A son tour, la présidente de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves, Djamila Khiar, a appelé les parents d'élèves à adhérer à des associations, en vue de contribuer au suivi et à la protection de leurs enfants et d’accompagner les efforts de la tutelle dans la lutte contre ces deux phénomènes. "La lutte contre ces phénomènes passe par un diagnostic des véritables causes de la violence et le rétablissement de la cohésion dans la famille éducative, notamment de la re lation de confiance entre l'élève et l'enseignant" a, pour sa part, estimé le wali de Chlef, Attalah Moulati, à l'ouverture de cette rencontre, destinée aux acteurs du secteur de plusieurs wilayas, et dont l’encadrement a été assuré par des experts du ministère de tutelle, en coordination avec les associations de parents d'élèves.