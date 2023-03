L'accord trouvé à l'ONU sur le premier traité international de protection de la haute mer est "un moment historique pour nos océans", a salué dimanche le commissaire européen à l'Environnement, Virginijus Sinkevicius, se disant "très fier" de ce résultat.

"Nous franchissons une étape cruciale pour préserver la vie marine et la biodiversité qui sont essentielles pour nous et pour les générations à venir", a indiqué le responsable européen dans une déclaration. "Ce jour marque l'aboutissement de plus d'une décennie de travaux préparatoires et de négociations internationales dans lesquelles l'UE a joué un rôle clé", a-t-il souligné.

"C'est aussi (...) un atout majeur pour mettre en œuvre l'objectif que nous nous sommes fixé lors de la COP15, à savoir protéger 30% des océans", a ajouté le commissaire européen, chargé des Océans et de la Pêche. Les Etats membres de l'ONU se sont mis d'accord samedi sur un texte destiné à contrecarrer les menaces qui pèsent sur des écosystèmes vitaux pour l'humanité. Son contenu exact n'a pas été publié dans l'immédiat mais des défenseurs de la nature l'ont salué comme étant un tournant décisif pour la protection de la biodiversité.