Un individu, qui a menacé l'ambassade des Emirats arabes unis en Algérie de protester devant son siège et de s'immoler par le feu, a été arrêté et condamné à une peine de 3 ans de prison ferme pour menace et tentative d'escroquerie, indique jeudi la Cour de Khenchela dans un communiqué.

"En vertu des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de Khenchela informe l'opinion publique qu'un individu dénommé (A.M) âgé de 35 ans a été arrêté le 25 février 2023 par les éléments du service régional de police judiciaire de Constantine, suite à un signalement de l'ambassade des Emirats arabes unis en Algérie, qui explique que le concerné leur avait adressé une lettre écrite demandant 35 millions de DA, prétendant avoir été victime d'un bombardement qui lui a causé des préjudices pendant son séjour sur le territoire libyen en 2011", lit-on dans le communiqué.L'individu a également "menacé via un appel téléphonique de protester devant le siège de l'ambassade et de s'immoler par le feu en présence des médias, si sa demande ne venait pas à être satisfaite", précise le communique.

Le mis en cause a été présenté, mercredi, devant le Parquet de la République près le tribunal de Khenchela, et "a été poursuivi en vertu des procédures de comparution immédiate pour menace faite avec ordre verbal et tentative d'escroquerie conformément aux articles 286 et 372 du Code pénal".

L'individu a été condamné à 3 ans de prison ferme et une amende de 50.000 DA.