La wilaya de Batna a commémoré samedi dans le recueillement le 65e anniversaire de la mort en martyr du commandant Abdelâali Benbaâtouche surnommé Alaoua (1929-1958) dans la commune de Seggana.

L’occasion a donné lieu à une cérémonie de recueillement et de dépôt d’une gerbe de fleurs au pied de la stèle commémorative des chouhada de la localité Tazakt, village natal du chahid, en présence du wali Mohamed Benmalek, de moudjahidine, des autorités locales, de proches du chahid et d’une foule de citoyens. Dans une allocution prononcée à l’occasion, l’accent a été mis sur le patriotisme du chahid qui rejoignit les maquis de la Révolution pour combattre avec ses frères moudjahidine la soldatesque française. Titulaire du baccalauréat et d’une licence, il fut l'un des animateurs de la grève des étudiants de 19 mai 1956.

La famille du chahid et plusieurs moudjahidine de la région ont été honorés à l'occasion. Une conférence historique a été également organisée au lycée Mahmoud-Rezig animée par des universitaires dont le professeur Mohamed Laïd Matmar de l’université Batna-1. Le chahid né le 16 décembre 1929 à Tazakt (Seggana) était membre du parti nationaliste Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) ainsi que du comité directeur de l’Union générale des étudiants musulmans algériens. Abdelâali Benbaâtouche est tombé au champ d’honneur le 3 mars 1958 à l’âge de 29 ans sur la ligne électrifiée Morice à son retour de Tunisie.