Le coup d’envoi de l’exportation vers l’Italie d’une cargaison de 12.000 tonnes de Clinker de la Société des ciments d’Ain Touta (Batna), une des filiales du Groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA) a été donné samedi après-midi à partir de cette wilaya.

La cargaison, première au titre de l’exercice 2023 sera exportée, selon les explications fournies aux chef de l’Exécutif local Mohamed Benmalek ayant supervisé l’opération, via le port Djen Djen de la wilaya de Jijel.

Selon le wali, l’opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’Etat portant sur la diversification des exportations hors hydrocarbures, rappelant que la wilaya est parvenue en 2022 à exporter pour une valeur de 25 millions de dollars et a réalisé début 2023, des exportation d’une valeur d’un demi million de dollars de produits exportés. Le même responsable a ajouté que l’opération se poursuit dans cette wilaya qui a connu, grâce à la levée des contraintes dont faisaient face les investisseurs, une diversification de l’exportation touchant plusieurs secteurs d’activité comme la céramique, le cuir et des matériaux semi-finis entre autres, ce qui a contribué à la création de la richesse et de nouveaux postes d’emploi. De son coté, le P-dg de la société des ciments d’Ain Touta, Maâmar Bahloul a indiqué à l’APS que dans le cadre du programme visant la diversification des exportations hors hydrocarbures, l’entreprise a tracé un programme pour l’exercice 2023 portant exportation de 150.000 tonnes de Clinker dont le coup d’envoi a été donné par la cargaison destinée à l’Italie via le port Djen Djen (Jijel).

Le même responsable a affirmé que la société est prête à exporter le ciment selon la demande exprimée, rappelant que la valeur des exportations de l’entreprise s’agissant de produits semi-finis Clinker, destinés à l’Europe, l’Afrique de l’Ouest et quelques pays arabes durant l’année 2022, a atteint près de 12 millions de dollars.

La capacité annuelle de la production de la société des ciments d’Ain Touta est estimée, selon la même source, à 1 million de tonne de ciment et près de 900.000 tonnes de produits semi-finis Clinker.