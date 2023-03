Le Conseil "Compétitivité" du marché intérieur et de l'industrie de l'UE, qui a réuni jeudi les ministres des 27 Etats membres à Bruxelles, a débouché sur l'adoption de deux stratégies générales pour renforcer la compétitivité de l'économie européenne.

La première stratégie adoptée est la directive liée aux contrats financiers à distance, laquelle vise à réduire la fragmentation actuelle du marché.

"Parallèlement à cela nous devons garantir un niveau élevé de protection des consommateurs", a déclaré Ebba Busch, vice-Première ministre et ministre de l'Energie, du Commerce et de l'Industrie de Suède, dont le pays assure la présidence tournante du Conseil de l'UE.

Le Conseil "Compétitivité" a également adopté une orientation générale sur un règlement relatif au service de location de courte durée. Il s'agira sur

ce point, de simplifier la collecte et le partage des données entre plateformes et autorités des Etats membres de l'UE. A l'unanimité, les ministres des 27 Etats membres ont insisté sur la

nécessité d'avoir un environnement réglementaire propice à la compétitivit é de l'économie européenne. "Il faut qu'on réduise la charge administrative et les règles qui sont souvent des pratiques administratives trop lourdes et en particulier pour beaucoup de PME", a insisté Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur.

"Les entreprises attendent aujourd'hui un véritable choc de simplification réglementaire", a-t-il ajouté. Les ministres ont indiqué que la compétitivité européenne devrait être construite en se fondant une concurrence saine, avec des aides d'Etat, un cadre législatif prévisible, un commerce ouvert et des conditions propices aux entreprises pour qu'elles puissent bel et bien évoluer et innover.