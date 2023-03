La Chine visera une croissance économique d'environ 5% en 2023, selon un rapport d'activité du gouvernement publié dimanche à l'ouverture de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire (ANP), le Parlement chinois.

Après trois ans de ralentissement dû a la pandémie de Covid-19, "l'économie chinoise connaît une reprise solide", a souligné le rapport du Premier ministre sortant, Li Keqiang, présenté aux près de 3.000 députés de l'ANP. L'objectif "d'environ 5%" de croissance du PIB est toutefois l'un des objectifs les plus modestes depuis des décennies. En 2022, le PIB chinois avait augmenté de seulement 3%, une hausse parmi les "plus faibles" en 40 ans, sur fond de ralentissement économique, de confinements et d'une crise dans l'immobilier.