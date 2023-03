Une sensation de brûlure dans l'œsophage accompagnée de remontées laissant un goût amer dans la bouche : les remontées acides touchent près de la moitié des futures mamans au dernier trimestre. Le traitement homéo selon les symptômes.

Une femme enceinte sur deux souffre de remontées acides au 3e trimestre de la grossesse. La faute aux hormones qui provoquent un relâchement des tissus et ralentissent la digestion, et à l'utérus qui prend de plus en plus de place et comprime l'estomac. Bénin, ce reflux n'en reste pas moins difficile à supporter au quotidien et gâche parfois les jours et les nuits des futures mamans.

Dans tous les cas, prenez 5 granules de Robinia Pseudo-Acacia 5CH avant chaque repas et au coucher. Puis, selon les symptômes, optez pour les remèdes suivants :

• Si reflux brûlant et acide jusque dans la bouche. Aggravation la nuit, après les repas et les aliments gras : Iris versicolor 5CH.

Quand : 5 granules avant les repas et au coucher

• Si brûlures aggravées au coucher et dans la nuit. Amélioration par la chaleur interne (boisson chaude) ou externe (bouillotte) : Arsenicum album 7CH.

Quand : 5 granules avant les repas et au coucher

• Si le reflux s'accompagne d'éructations avec ballonnements et flatulences : Kalium carbonicum 9CH.

Quand : 5 granules au coucher

• Si gêne ou douleur du côté gauche. Aggravation des brûlures par les aliments sucrés qui sont recherchés : Argentum nitricum 7CH.

Quand : 5 granules avant les repas

• Si sensation de brûlures chez une femme longiligne, aggravées le soir : Phosphorus 9CH.

Quand : 5 granules en fin de journée

A noter : consultez un médecin si les brûlures d'estomac sont très intenses ou si votre état empire.