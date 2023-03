Reflux, stress, repas copieux ou pris sur le pouce... notre estomac a de quoi être malmené ! Pour soulager brûlures et remontées acides, nos grands-mères avaient une solution étonnante : boire un jus de pomme de terre crue.

La pomme de terre est un aliment relativement alcalin, autrement dit, elle neutralise l'excès d'acidité. En boire le jus prévient ainsi des aigreurs d'estomac provoquées par une augmentation des sécrétions acides en cas de stress ou après un repas trop copieux, par exemple. De plus, grâce à sa teneur en cellulose - des fibres alimentaires non solubles -, le tubercule agit comme un pansement gastrique et protège les muqueuses du tube digestif. Ce qui est parfait pour limiter la désagréable sensation de gorge en feu déclenchée par les remontées acides en cas de reflux gastro-œsophagien !

LES BONS RÉFLEXES

• Ne pas consommer de pommes de terre vertes ou germées. Comme de nombreux autres légumes, elles renferment en effet de la solanine, une substance produite par le tubercule pour se protéger des insectes. Cette substance étant toxique pour l'homme, son ingestion en grande quantité peut être responsable de divers troubles digestifs, tels que nausées, diarrhée...

• Les conserver dans un endroit sombre, bien sec et aéré. Et éviter la congélation, qui les fait noircir.

• Demander un avis médical dans le cas où les brûlures d'estomac ou les remontées acides persistent.

LA RECETTE DU JUS DE POMME-DE-TERRE CRUE

Brosser deux pommes de terre, de préférence bio, sous l'eau froide.

Enlever les éventuels "yeux" (les points noirs) et les parties abîmées.

Couper les pommes de terre en petits morceaux, sans en enlever la peau.

Mettre les morceaux dans une centrifugeuse ou un extracteur de jus.

Presser et ajouter un demi-verre d'eau si le résultat semble trop épais.

Ajouter le jus d'une demi-carotte ou encore une cuillerée à café de miel pour adoucir le goût, pas très agréable.

Boire un demi-verre de la préparation trois fois par jour, avant chaque repas.