Les services de wilaya de Touggourt de la Gendarmerie nationale ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans la prospection et la commercialisation illicites de métaux précieux et saisi 15 kilogrammes d’or, a-t-on indiqué jeudi dans un communiqué de ce corps sécuritaire.

Agissant sur la base d’informations faisant état qu’un réseau criminel s’adonnait au trafic d’une quantité importante d’or qu'il introduisait à bord d’un véhicule touristique à partir d'une wilaya dans l’extrême sud algérien pour être acheminée vers une wilaya dans le nord du pays, les éléments du groupement territorial de la Gendarmerie nationale ont mis en place un dispositif qui leur a permis d'arrêter deux individus à bord du véhicule suspect, a-t-on précisé. Après une fouille minutieuse du véhicule, les éléments de la gendarmerie nationale ont saisi près de sept (7) kg d’or sous formes de plaquettes de différents formes et calibres, ainsi que huit (8) kg d’or brut, soit une quantité totale de 15 kg d'or, d’une valeur estimée à 9 milliards et 223 millions de centimes, a-t-on précisé.

L’opération a permis en out re de mettre la main sur une somme de 26 millions de centimes et 6.015 euros, en plus de la saisie du véhicule utilisé dans ce trafic, a-t-on ajouté de même source.

Après l'établissement d'un dossier pénal, les deux mis en cause seront présentés devant les juridictions compétentes.